Hold bilen frostfri i vinterkulden

DANMARK: Som bilejer kender de fleste irritationen - vi bliver nødt til at sætte vækkeuret til en halv time tidligere end normalt, når nattefrosten for alvor står på.

Vil du undgå at stå i den situation, er der gode råd at følge, som kan gøre morgenrutinen nemmere. Men der er bestemt også nemme faldgruber.

Det fortæller Henrik Rasmussen, der er områdeleder hos Falck.

Ser vi på de gode råd, er der flere ting, som er gode at gøre dagen i forvejen, lyder det fra Henrik Rasmussen.

Silikone og låsespray

- Du kan forberede dig på det kolde vejr ved at smøre dine gummilister med silikone, så de ikke klæber sig fast i dørkanterne og går i stykker, når man skal åbne døren, siger han.

Mange oplever også, at der ikke kun kommer is på ydersiden af bilruden, men at der også sætter sig et tyndt lag is på indersiden. Det er der ifølge Henrik Rasmussen en god grund til.

- Du skal sørge for, at bilen er ordentlig tør. Er gulvmåtterne eksempelvis våde, så tag dem med ind for at tørre, så de ikke skaber fugt og dug indvendigt, da det i sidste ende kan betyde, at du også skal ise af inde i bilen.

Har du en gammeldags bil uden fjernbetjening til dørene, kan en låsespray ifølge Henrik Andersen også være en god investering.

Drop det varme vand

Når man står om morgenen med en helt tilfrosset bil, kan det være fristende at sprøjte den til med varmt eller lunkent vand for at få isen til at forsvinde hurtigere.

Men det kan ifølge Henrik Andersen være en rigtig dårlig idé.

- Det vil jeg ikke råde folk til at gøre. Vandet løber nemlig ned alle de steder, hvor vand jo løber ned, og er det rigtig frostvejr, kan det få tingene til at fryse sammen. Så det vil man nok få mere skade af end gavn, siger han.

Ved at bruge varmt eller lunkent vand til at afise bilen risikerer du også, at lakken sprænger, fordi materialet får et chok, lyder det fra Henrik Andersen.

Når vi møder ud til bilen om morgenen, kan det også være fristende at tænde for den, mens man går og skraber isen af ruderne.

Men det er heller ikke nødvendigvis at foretrække, fortæller Henrik Andersen.

- Bilen når alligevel ikke at blive driftsvarm og sende varme ud i anlægget, før den kører, så det kan ikke betale sig alligevel. Faktisk har bilen bedst af, at du skraber af først, og så tænder den, siger han.

Send varmen de rigtige steder hen

Ifølge FDM er det også vigtigt, at du får dirigeret varmen de rigtige steder hen, når du skal varme bilen op. Sørg derfor for at sætte luftfordelingen op på forruden med maksimal kraft og varme, og tænd for elbagruden, når du starter bilen.

Når bilen først er blevet varm, skal du skrue ned for blæseniveauet, skrue ned for varmen og ændre luftfordelingen, så den spreder sig ud i hele bilen. Herefter kan du også slukke på elbagruden og elspejle.