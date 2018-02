Hold computeren sund: Undgå at hente disse programmer

KØBENHAVN: Når computeren er blevet sløv i betrækket, kan det være fristende at få nogle programmer til at hjælpe med at trække computeren i gang igen.

Men det er ikke altid den rigtige løsning, fortæller Morten Sahl Madsen, der er test- og forbrugerredaktør hos Computerworld.

Han fortæller, at optimeringsprogrammer til din pc ikke har nogen effekt.

- Alle programmer, der hedder noget med, at du kan optimere eller gøre din computer hurtigere, virker simpelthen ikke, siger Morten Sahl Madsen.

Programmer er ikke gratis

Faktisk har Microsoft i den næste version af Windows valgt at blokere for alle gratis programmer, der hedder noget med "optimizer", fortæller Morten Sahl Madsen.

Problemet er nemlig, at programmerne udgiver sig for at være gratis uden i virkeligheden at være det, og det finder Microsoft problematisk.

Et program, der til gengæld skiller sig ud i mængden, hedder Ccleaner. Det er et af de bedre programmer, som samtidig er gratis, fortæller Morten Sahl Madsen.

- Programmet går nemlig ind og kigger på, hvad du har installeret, og om der ligger såkaldt bloatware - altså programmer, du ikke har brug for, siger han.

Også testredaktør hos Komputer For Alle Morten Skeldal har kun hørt godt om Ccleaner.

- Vi plejer at anbefale Ccleaner, da det virker meget bredt og renser op i alt, hvad der er at rense op i på pc’en, siger han.

Ingen effekt

Der findes også betalingsprogrammer, som klarer rensningsopgaven på computeren fint, fortæller Morten Skeldal.

Ved den seneste test i 2016 var det programmet IObit Advanced Systemcare 8, der blev kåret til det bedste. Men har du brug for et program, som er helt gratis, kan du lige så godt holde dig til det gratis Ccleaner, lyder det fra Morten Skeldal.

Ifølge begge eksperter skal du generelt ikke være bange for at installere optimeringsprogrammer på computeren. De gør ikke nogen skade, de har bare ingen effekt.

Løsningen er at nulstille

Det samme gælder også på telefonen, fortæller Morten Sahl Madsen. Her har det i mange år været muligt at installere optimeringsprogrammer på Android-telefoner, men det er ikke længere nødvendigt.

- Har du en nogenlunde moderne smartphone, så skal du holde dig fra programmer, der lover at kunne optimere din telefon. Ofte vil programmerne faktisk gøre din telefon langsommere, siger Morten Sahl Madsen.

I mange nye telefoner fra eksempelvis Huawei eller HTC er der nemlig indbygget en optimeringsdel, hvilket gør et ekstra program overflødigt.

Har du problemer med computeren eller telefonen og har et ønske om at få enheden til at køre optimalt igen, er den ideelle løsning helt at nulstille den.

Ifølge Morten Sahl Madsen bør du gøre det en gang om året, hvor du husker at gemme alt over på en ekstern harddisk eller på en onlinetjeneste som iCloud eller Dropbox, og så skal du lave en reinstallation af Windows.

Ved Android-telefoner skal du finde indstillingen, hvor du nulstiller din telefon til fabriksindstillinger, og igen er det vigtigt, at du får lavet en backup af dine vigtige ting som billeder inden. Du skal forberede dig på, at du skal starte forfra med apps og tjenester.

FAKTA Fakta: Baggrundsprogrammer gør computeren langsom - Tjek, om der ligger programmer og tærer på processoren.

- Det kan du gøre ved at trykke ctrl+alt+delete, finde ”joblisten” og trykke på ”udvid”.

- Her kan du se, hvilke programmer der kører, samt hvor meget processorkraft de bruger i procenter.

- Er der programmer på listen, som du ikke kan genkende, bør du stoppe dem.

Kilde: Morten Sahl Madsen.

/ritzau fokus/