Hollænder forlænger med superligaklub

FODBOLD: Vendsyssel FF og Ninos Gouriye forlænger samarbejdet med ét år. Hollænderen med de syriske rødder kom til klubben på en fri transfer i januar 2017, og bliver altså nu i Vendsyssel minimum til sommeren 2019.

- Han er en god fyr, og en dygtig fodboldspiller, som vi har store forventninger til kan få løst noget af det potentiale, vi har set i glimt, men mangler at se over en længere periode. Vi tror på, vi kan udvikle ham, så han kan blive en spiller, der afgøre tingene for os i Superligaen, udtaler cheftræner Jens Berthel Askou og forsætter:

- Han har nogle åbenlyse færdigheder i det offensive, og han har arbejdet godt i opstarten. Han er meget motiveret og glæder sig til for alvor at få vist de ting, han kan. Han er åbenlyst dygtig i sine udfordringer på den sidste tredjedel, hvor han kan skabe nogle ting på egen hånd. Det er det, vi primært skal have ud af ham. Så skal han være med til at deltage i det defensive. NU handler det om at få bygget på, så han kan være med til at bidrage begge veje.

Selv er hollænderen godt tilfreds med forlængelsen.

- Jeg er glad. Da jeg kom, var det var mit mål at komme i Superligaen med klubben. Jeg er glad for, det lykkes, og jeg er glad for, jeg har forlænget min kontrakt, siger Ninos Gouriye.

- Jeg havde et svært forår, hvor jeg løb ind i en skade, og jeg er taknemmelig for, at klubben vil forlænge min kontrakt, og forhåbentlig kan vi gøre en god figur i Superligaen. Jeg håber at blive en vigtig spiller for holdet med mål og assists, men også med mit defensive arbejde. Med klubben skal vi gøre alt for at blive i ligaen. Det bliver et hårdt år, men jeg mener, vi har kvaliteterne i truppen til at gøre os gældende i Superligaen, fortæller hollænderen.