Hollænder kræves fængslet i stor jysk narkosag

AARHUS: En 64-årig mand fra Holland kræves onsdag fængslet i en omfattende narkosag.

Det er politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest, der i et grundlovsforhør klokken 11 vil fremlægge sine beviser i Retten i Aarhus.

Den anholdte sigtes for at have været med til ad tre omgange at smugle 600 kilo hash, 160 kilo amfetamin og ni kilo kokain ind i Danmark.

Sagen er en del af et større kompleks, som blandt andet omhandler en stor ransagningsaktion, som politiet foretog 7. marts i år.

Her blev i alt 20 personer anholdt i en stor, koordineret europæisk aktion.

Af de anholdte blev 15 pågrebet i Horsens-området og en enkelt i Himmerland. Desuden blev tre personer anholdt i Sverige og en i Holland.

De mange anholdte menes på forskellig vis at have varetaget opgaver i en stor narkoring, der sendte store mængder hash og hårde stoffer ind i Danmark. Angiveligt foregik transporterne med sættevogne.

Siden aktionen i marts har flere af de anholdte fået dom. For nylig blev en 44-årig mand og en 28-årig kvinde eksempelvis kendt skyldige i at have gemt 17,4 millioner kroner fra hashsalg i en lejlighed i Horsens.

Ved onsdagens grundlovsforhør vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre. Derfor ønsker politiet ikke for nuværende at oplyse yderligere.

/ritzau/