Hollands udenrigsminister løj om Putin-møde og trækker sig

En løgn om et møde med Vladimir Putin for 12 år siden har skabt en politisk krise i Holland.

Tirsdag har udenrigsminister Halbe Zijlstra trukket sig, efter at han havde fået premierminister Mark Ruttes støtte.

Udenrigsministeren begrunder afgangen med, at han har mistet tillid i en grad, så han ikke længere kan fortsætte på posten.

Zijlstra indrømmede mandag, at han i 2016 løj, da han sagde, at han var til stede, da Vladimir Putin præsenterede sin storslåede strategi for Rusland.

Rutte har siden januar vidst, at Halbe Zijlstra ikke var til stede under Putins præsentation. Rutte var også indkaldt i samråd tirsdag.

Zijlstra har siden sagt, at han fik oplysninger fra andre personer, som var til stede, da Putin fremlagde sin nationale strategi.

Oppositionen har krævet ministerens afgang.

Ruslands ambassade har kaldt Halbe Zijlstras historie om mødet for "fake news".

Zijlstra havde et planlagt møde med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, i sin mødekalender onsdag.

