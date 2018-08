Hollandsk angriber til lægetjek i AaB

AALBORG: Mandag aften bekræftede AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde, at man er ved at sælge angriberen Jannik Pohl, samtidig med, at man er langt i forhandlingerne med at hente en ny angriber.

Siden er det blevet spekuleret i, at Jannik Pohl skulle til hollandske Groningen, og det kom frem via blandt andet Ekstra Bladet, at der skulle være tale om en byttehandel med angriberen Tom Van Weert.

Ifølge det hollandske medie Dagblad Noorden er Tom Van Weert ikke med til Groningens træning tirsdag, fordi han skal gennemgå et lægetjek forud for et skifte til en udenlandsk klub. NORDJYSKE erfarer tirsdag, at det netop er AaB, hollænderen har sat kursen mod.

Allan Gaarde vil dog ikke bekræfte, at der er en byttehandel under opsejling.

- Der er ikke sket mere, siden i går aftes. Der mangler stadig nogle detaljer hos Jannik (Pohl, red.) og hos os, siger AaB’s sportsdirektør.

28-årige Tom Van Weert har optrådt 112 gange i Æresdivisionen, hvor han har scoret 45 mål. Han gav i sidste uge udtryk for, at han gerne vil væk fra klubben, og af samme årsag var han ikke med i truppen til Groningens kamp i den forgangne weekend.