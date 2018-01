Hollywood-skuespillere lægger afstand til Woody Allen

Flere filmskuespillere i Hollywood tager afstand fra den verdenskendte filminstruktør Woody Allen, efter at der kommet øget fokus på seksuelle krænkelser i den amerikanske filmindustri.

Woody Allens adoptivdatter Dylan Farrow siger, at hun håber på, at folk vil tro hende, når hun gentager sine tidligere beskyldninger om, at hun blev misbrugt af filminstruktøren, som i dag er 82 år.

Dylan Farrows udtalelser vakte opsigt onsdag forud for et interview med hende på tv-stationen CBS.

Farrow giver udtryk for en stærk vrede, som hun siger er berettiget, efter at hun i en årrække er blevet "ignoreret" og har stået over for en mur af skepsis.

- Hvorfor skulle jeg ikke være interesseret i at se hans fald? siger Farrow, som hævder, at hun blev seksuelt krænket af Allen i et pulterrum i 1992, da hun var syv år gammel.

Allen har afvist beskyldningerne, som er blevet efterforsket, og som aldrig har ført til en sigtelse. Filminstruktøren siger, at hans tidligere kæreste Mia Farrow har fået adoptivdatteren til at fremsætte falske anklager mod ham.

Sagen har tidligere vakt stor opsigt i amerikanske og internationale medier. Men et stigende antal skuespillere tager nu afstand fra Allen og hans næste film, efter at Hollywood er blevet præget af MeToo -bevægelsen.

Skuespilleren Timothee Chalamet siger, at han vil give det beløb, som han tjener på at medvirke i Allens kommende film, til grupper, som kæmper mod sexchikane og seksuelt misbrug.

Optagelserne til den næste Woody Allen film med titlen "A Rainy Day in New York" blev afsluttet i efteråret.

Chalamet er blot en af en række skuespillere, som udtrykker beklagelse eller skyld over at medvirke i Woody Allens film. I de seneste uger har også Rebecca Hall, Mira Sorvino, Ellen Page, David Krumholtz og Griffith Newman lagt distance til Allen eller svoret, at de ikke vil arbejde sammen med ham igen.

/ritzau/AP