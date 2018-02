Holst vil slå vennerne

AALBORG: Final4, Champions League og 888Ligaen.

Aalborg Håndbold er med i tre turneringer og har dermed udsigt til et par travle måneder.

Nordjyderne tager hul på programmet lørdag eftermiddag med en pokalsemifinale mod GOG i Final4-stævnet i Holstebro.

for bagspilleren Andreas Holst bliver det en speciel kamp, for indtil sommeren 2017 tørnede han ud for det fynske storhold.

- Det bliver lidt specielt, for jeg har flere venner på deres hold. Folk, jeg snakker med i hverdagen. Men det øger bare motivationen. Det er en kamp, jeg rigtig, rigtig gerne vil vinde. Men når kampen først er i gang, så tænker jeg ikke ret meget på, at jeg spiller mod gamle holdkammerater, siger Andreas Holst.

Han tror naturligvis på sejr og kvalifikation til søndagens finale, hvor enten TTH Holstebro eller Ribe/Esbjerg venter. Men nemt bliver det næppe.

- De har et spændende hold med mange hurtige spillere. Vi skal passe meget på deres kontraløb, for dér er de virkelig stærke. Så for os handler det om at spille chancerne store og ikke satse for meget, siger Andreas Holst.