Hongkong forbyder handel med elfenben

Hongkong har vedtaget et forbud mod handel med elfenben. Dermed bliver et af verdens største markeder for elfenben lukket.

Al handlen skal være afskaffet 2021, lyder det i lovforslaget, der blev stemt igennem onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Samtidig er straffen for kriminalitet, der vedrører vildtlevende dyr, blevet sat op til ti års fængsel.

Det vækker stor glæde hos WWF Verdensnaturfonden.

- Vi tager titaniske skridt i kampen mod krybskytteri af elefanter i disse dage, og det glæder mig selvfølgelig rigtig meget.

- I WWF har vi kæmpet hårdt for at nå de her resultater. Det er et kæmpe marked, der lukker ned nu i Hongkong - det giver et stort håb for elefanterne, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, i en pressemeddelelse.

Hongkongs forbud kommer i halen på, at Kina for nylig lukkede for sit marked af elfenben. Kinas forbud mod elfenbenshandel trådte i kraft ved årsskiftet.

Mere end 90 procent af dem, som køber elfenben i Hongkong, kommer fra det øvrige kinesiske fastland ifølge Reuters.

Med Kina og Hongkongs forbud mod elfenbenshandel er der ifølge WWF tegn på, at markederne i Vietnam, Cambodia, Laos, Japan og Myanmar i stigende grad vil blive brugt.

- Med dagens beslutning om forbud mod salg af elfenben i Hong Kong har vi nu mulighed for at komme efter de store kriminelle netværk, der står bag handlen på tværs af lande.

- WWF opfordrer regeringer i hele Asien til at følge Kina og Hong Kongs eksempel og lukke deres elfenbensmarkeder, siger Bo Øksnebjerg.

Afrikansk elfenben er meget eftertragtet i Kina, hvor det bliver set som et statussymbol. Det plejede ifølge AFP at kunne blive solgt for 1100 dollar per kilo - det svarer til omkring 6600 kroner per kilo.

Hvert år bliver omkring 20.000 afrikanske elefanter ifølge WWF dræbt af krybskytter for deres stødtænder, som derefter bliver solgt illegalt.

