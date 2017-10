Horder af pingvinunger sulter ihjel på ø ved Antarktis

ANTARKTIS: Tusindvis af pingvinunger er døde ved Antarktis i det forskere kalder "en katastrofal hændelse".

En koloni på cirka 18.000 ynglende par af adeliepingviner har nu kun to levende unger tilbage. Det skriver The Guardian.

Det er anden gang på kun fire år, at sådan en situation rammer bestanden af pingviner i området.

De mange døde pingvinunger har medført krav om, at der bliver etableret et beskyttet område for dem.

Franske forskere står for fundet af de mange døde pingviner. Tusindvis af halvdøde og udsultede pingvinunger mødte forskerne rundt om på øen Petrel.

Kolonien oplevede en lignende katastrofe i 2013, hvor ingen unger overlevede.

I en afhandling om den episode skrev en gruppe forskere, der var under ledelse af franskmanden Yan Ropert-Coudert, at det skyldtes usædvanligt meget is på vandet og en hidtil uset mængde regn.

Den usædvanligt store mængde is på vandet betød, at pingvinerne måtte rejse yderligere 100 kilometer for at finde føde. På samme tid betød regnen, at ungerne ikke kunne holde sig varme.

Den nye episode kan også skyldes en stor mængde is på vandet, skriver The Guardian.

Ropert-Coudert siger, at regionen er blevet hårdt ramt af, at den såkaldte Mertz-gletsjertunge rev sig løs fra fastlandet i 2010.

- Mertz-gletsjerens indflydelse på regionen har sat scenen. Når usædvanlige meteorologiske ting sker, kan det føre til store katastrofer, siger Yan Ropert-Coudert til The Guardian.

Forbindelsen mellem klimaforandringer og den ekstra is på vandene omkring Antarktis er ikke entydig.

Der er kommet mere is de seneste år, og det kan skyldes mængden af ferskvand i havet, som skyldes klimaforandringer.

På den lange bane forventes det dog, at klimaforandringerne vil få andelen af is på vandet til at falde drastisk.

