Hospitaler oplever eksplosiv vækst i ønsker om kønsskifte - nu vælter det ind i Aalborg

AALBORG: Et rekordstort antal mænd og kvinder i Danmark er i gang med en kønsskifteproces.

Det bekræfter Center for Kønsidentitet (CKI) på henholdsvis Rigshospitalet i København og Aalborg Universitetshospital. Det skriver Kristeligt Dagblad.

CKI står for at udrede personer, som føler ubehag ved deres biologiske køn, og overlæger på begge hospitaler har oplevet ”en eksplosion i henvendelser”.

357 mennesker blev henvist til klinikken i Aalborg i 2018, mens det i 2016 var 19, oplyser Region Nordjylland.

Astrid Højgaard, ledende overlæge på Center for Kønsidentitet og Sexologisk Center ved Aalborg Universitetshospital, kalder den kraftige stigning i henvendelser for ”en form for disruption”.

- Nu vælter det ind, og jeg tror slet ikke, vi har set toppen endnu. Man kan i så fald spekulere over, at en del mennesker tidligere har måttet leve i skjul og skam, hvor de i dag i højere grad tør træde frem og sige "her er jeg", siger hun.

- Mange må før være gået under radaren og har måske søgt hjælp i udlandet. Det tror jeg har ændret sig nu, siger hun.

På Rigshospitalet er rekordmange personer i øjeblikket i hormonbehandling med enten kvindeligt eller mandligt kønshormon.

I 2013 var det under 20 patienter, der årligt blev henvist til hormonbehandling, mod 230 patienter i 2018.

Også på Klinik for Plastikkirurgi samme sted er antallet af nyhenviste patienter i kraftig stigning – fra 215 i 2017 til 346 i 2018.

Overlæge og leder af Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet Malene Hilden siger:

- Den samme tendens gør sig gældende i hele den vestlige verden. Det skyldes formentlig en større anerkendelse af, at der ikke er tale om en psykisk lidelse. I gamle dage blev det at være transkønnet set som en perversion, men i dag vokser forståelsen for, at det ikke bare er en fiks idé, siger hun.

- Transkønnet er ikke noget, man bliver, det er noget, man er. Hormonbehandling hjælper patienterne til at fremstå som det køn, de identificerer sig som, og det hjælper omverdenen til at afkode dem rigtigt.

/ritzau/