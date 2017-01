BRØNDERSLEV: Den nordjyske floorballklub BFC Vendsyssel Hot Shots har forstærket sig, inden de om lidt over en uge skal spille pokalfinale.

Klubben kan således offentliggøre, at man har fået Niklas Juul Jensen tilbage i den blå Hot Shots-trøje.

- Vi er rigtig glade for, at vi atter kan byde Niklas velkommen som spiller i Hot Shots. Han er en utrolig dygtig spiller som uden tvivl vil forstærke den nuværende trup væsentligt, siger klubbens formand, Jeppe Bisgaard.

I sidste års DM-finale var netop Niklas Juul Jensen med til at sikre pokalen til Brønderslev, da han stor for to scoringer. Og man håber, at han får en ligeså afgørende rolle, når klubben spiller pokalfinale 14. januar på hjemmebane i Brønderslev Hallen.

- Han har et utrolig godt skud og nogle fantastiske sikre pasninger, lyder det fra Jeppe Bisgaard.