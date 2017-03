BRØNDERSLEV: Med sejrscifrene 3-8 cementerede Brønderslev klubben den fremgang der har været at spore i spillet seneste kampe.

Det er en måned siden de to hold mødtes sidste gang i en turneringskamp, i Brønderslev Hallen, og her lykkedes det hjemmeholdet at vinde, i overtid efter at Blackhawks havde ført næsten helt frem til slutfløjt af den ordinære kamp.

I kampens scorede BFC Vendsyssel hot shots allerede efter fem minutter til stillingen 0-1 ved mål af Rasmus Overgaard og da holdet senere i perioden bragte sig foran med 0-2 efter 16 minutters spil, ved Andreas Glad, troede de fleste at nu var den kamp afgjort, men det unge frederikshavner- mandskab ville det anderledes og det lykkedes dem at komme på 1-2 inden 1. periode sluttede.

I anden periode lykkedes det Brønderslev mandskabet at komme på 1-4, først var det Andreas Glad der scorede til 1-3 og to minutter senere var det Niklas Juul, der gjorde det til 1-4, men igen lykkedes det Blackhawks at skabe fornyet spænding ved, med under 1. min. tilbage af 2. periode, at score til stillingen 2-4.

I 3. periode fandt Brønderslev mandskabet noget af det rigtige spil frem og scorede 4 mål, det første kun 13 sekunder inde i perioden, ved Sune Reinert, efterfulgt af et hurtigt Blackhawks mål så stillingen nu var 3-5, herefter så udeholdet sig ikke tilbage, først var det Niklas Juul, dernæst Jan Krejcicek og til sidst Niklas Knøsen der scorede til slutresultatet 3-8.

- Det var vigtige point til Brønderslev-mandskabet i kampen om andenpladsen i grundspillet, der med en storspillende Anders Kjær, i målet formåede at holde Blackhawks nede på 3 scoringer, det ser ud som om holdet er ved at få lukket bedre af i forsvaret, fortæller formand for Hot Shots, Jeppe Bisgaard.

Dagens pointhøst- mål og assist: Andreas Glad 2+2, Niklas Juul 2+2, Jan Krejcicek 1+1, Niklas Knøsen 1+1, Rasmus Overgaard 1+0 Sune Reinert 1+0, Petter Halvorsen 0+1.