BRØNDERSLEV: Mens AaB Floorball var stort efter ÅFK i det meste af damernes pokalfinale lørdag eftermiddag, så var kampen mellem Copenhagen FC og Brønderslev Floorball Club Vendsyssel kort efter et noget tættere opgør - men et opgør, som nordjyderne måtte se sig slået 9-8 i efter forlænget spilletid.

Kampen bølgede frem og tilbage det meste af de tre perioder. Københavnerne lagde måske nok bedst ud og kom også foran efter godt fem minutter, men få minutter senere fik Hot Shots udlignet ved anfører Andreas Glad.

Kort inde i anden periode kom nordjyderne så foran ved Niklas Juul Jensen, inden det var CFC’s tur til at udligne efter en god halv times tid. Så var det ellers mål-tid. Først scorede Hot Shots to gange på to minutter, inden Copenhagen FC gjorde dem kunsten efter i de efterfølgende to minutter. En hektisk afslutning på anden periode, der gav stillingen 4-4 inden tredje periode.

Den åbnede CFC bedst, da den københavnske anfører ikke ville stå tilbage for sin nordjyske ditto og satte sit andet mål ind. Det betød, at BFC Vendsyssel skulle på måljagt, men den offensive indsats gav store muligheder til CFC på kontraerne. Derfor måtte Anders Kjær i Hot Shots-målet diske op med flere gode redninger, mens Andreas Glad og kompagni fremme i banen ledte og ledte efter de helt store chancer.

Med godt ti minutter igen måtte Anders Kjær dog give fortabt, da Claus Nisbeth fik bolden i en hurtig omstilling og sikkert bragte CFC foran 6-4.

Nordjydernes mission forblev den samme, ligesom sårbarheden på omstillingerne gjorde det. Heldigvis for BFC var det endnu engang Andreas Glad, der som den næste fik bolden i nettet med syv minutter igen, og da han blot 30 sekunder senere gjorde det igen for fjerde gang i kampen, var stillingen endnu en gang helt lige, 6-6.

Med fem minutter måtte BFC tage to minutter i overtal efter at have været for mange mand på banen. Det udnyttede københavnerne ved igen at bringe sig foran med et enkelt mål.

Hot Shots måtte på den igen, men endnu engang straffede CFC nordjydernes offensive spil og øgede føringen på endnu en omstilling med 3 minutter igen - og endnu engang svarede BFC igen, denne gang ved Petter Halvorsen. Da Rasmus Overgaard med under et minut fyrede bolden i mål med et klask af et slag næsten fra midten af banen, ja, så var det hele - endnu engang - helt lige, og så måtte kampen ud i forlænget spilletid.

Den varede dog kun godt et minut, så satte CFC bolden i nettet, og så var det hele slut efter sudden victory.