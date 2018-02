Hotel kollapser i jordskælv i Taiwan - 30 spærret inde

Et hotel er styrtet sammen i byen Hua-Lien i det nordøstlige Taiwan, efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,4 har ramt området.

Det oplyser Taiwans regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lokale medier skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at omkring 30 mennesker er spærret inde i det sammenstyrtede hotel.

Et andet hotel i byen er også ramt af jordskælvet, meddeler brandvæsnet. Det er ikke umiddelbart klart, hvor alvorlige skaderne er. Det skriver AFP.

Der er dog endnu ikke oplysninger om dræbte eller sårede som følge af skælvet, der ramte landet kort før midnat lokal tid.

Redningsmandskab arbejder på at befri de mennesker, der er spærret inde i hotellet, skriver lokale medier.

Ifølge samme medier er flere bygninger ødelagt af de kraftige rystelser. Også billeder på sociale medier viser omfattende ødelæggelser på bygninger og veje i området, rapporterer den britiske tv-station BBC.

Skælvet ramte omkring 21 kilometer nordøst for Hua-Lien, 9,5 kilometer under jordens overflade, oplyser den amerikanske myndighed USGS, der blandt andet har til opgave at registrere styrken af jordskælv verden rundt.

Taiwan er i de seneste dage blevet ramt af flere jordskælv.

/ritzau/