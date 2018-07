Hotelgæster plaget af støjende knallerter

NYKØBING: Det blev en alt andet end rolig nattesøvn, da ambulancefører og direktør i firmaet Ambulix Henrik Hachel fra Sorø sidste weekend overnattede på Hotel Pakhuset.

- Jeg var på Mors sammen med en kollega for at arbejde til et motocross-stævne. Men natten mellem lørdag og søndag fik jeg næsten ikke lukket et øje og sov kun fra klokken fem til syv, husker Henrik Hachel.

Peter Bønding, ejer af Hotel hotel Pakhuset sammen med Lotte Hald, er bekendt med støjen.

- Vi ved, at der er nogle af gæsterne, som er irriterede over støjen. Men vi siger til dem, at der kan forekomme støj udefra. Det har vi da mistet kunder på gennem årene, uden at jeg kan sætte tal på, siger han.