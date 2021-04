Hov! De har glemt vores motorvej!

VESTHIMMERLAND:Nogle motorveje skal gøres længere, andre bredere. Men de større nyskabende projekter mangler. Desværre.

Det er holdningen hos bogmester og erhvervschef i Vesthimmerland efter regeringens trafikudspil.

- Vi er glade for, at der nu er klar opbakning til den 3. limfjordsforbindelse, selv om der ikke bliver sat dato på. Men den kunne regeringen helt ærligt dårligt komme uden om længere. Ellers er planen mest en række lappeløsninger, oplever borgmester Per Bach Laursen (V) og erhvervschef Dan Skovgaard, Erhverv VækstHimmerland.

Ikke ambitiøst nok

Lokalt har man arbejdet på at få en motorvej op gennem Jylland langs den urgamle hærvej i årevis. Noget som 30 kommuner arbejder sammen om i en komité. Tanken er at den skal føres helt op til Limfjorden, aflaste den nuværende motorvej og åbne op for trafik forbi Viborg og ned mod Herning.

- Det er nogle forsigtige ting, udspillet kommer med. Mest nogle udvidelser her og der. Jeg synes ikke planen er ambitiøs nok; der er ikke nævnt noget om en Kattegatforbindelse eller en hærvejsmotorvej, siger erhvervschef Dan Skovgaard.

Kan vende tilbage

Han håber at hærvejsmotorvejen dukker op igen senere, selv om den nuværende plan bestemt ikke fremmer det.

Per Bach Laursen hæfter sig ved, at planen nu først skal til forhandling. Og at der kan se meget, når ideerne fyger frem og tilbage over forhandlingsbordet på Christiansborg.

- Det er jo ikke kun blå partier, der støtter det her. Formanden for Hærvejskomitéen er for eksempel socialdemokrat (tidligere MF Poul Andersen.red). Det her er mere politik end det er realitetsforhandlinger, oplever han.