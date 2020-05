Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti: Partiet flakker rundt

KØBENHAVN:Anders Vistisen, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti og tidligere medlem af Europa-Parlamentet, retter i et interview med Avisen Danmark en opsigtsvækkende kritik af sit eget parti.

I interviewet siger han, at partiet "flakker rundt".

- Det er som om, man har ramt en mur med 120 kilometer i timen, men man slingrer videre, uden man egentlig har taget nogle ret grundlæggende ting til revision, siger Anders Vistisen til Avisen Danmark.

32-årige Anders Vistisen mener, at partiet har taget alt for let på de to valgnederlag, Dansk Folkeparti led i 2019.

Først gik Dansk Folkeparti ved europaparlamentsvalget i 2019 fra fire til et mandat - Vistisen røg selv ud.

Kort tid efter partiet blev partiet mere end halveret ved Folketingsvalget.

- Der var jo nok i ugerne efter valget en tro på, at vi hurtigt ville komme tilbage på ti procent, og at vi så ville arbejde os op på et eller andet historisk niveau omkring de 12 procent.

- Men det er ikke kommet. Vi kan jo se, at vi nærmest har en vigende tilslutning efter katastrofevalget. Og det tror jeg simpelthen er, fordi vi har brug for strategisk at finde ud af, hvad det er, vi vil, i stedet for den her flakken rundt, lyder det fra DF'eren.

I interviewet siger Anders Vistisen ligeledes til, Dansk Folkeparti skulle have ageret anderledes under flygtningekrisen i 2015.

Desuden har ankomsten af Nye Borgerlige og Stram Kurs, der begge slår på tromme for en hård udlændingepolitik, rystet Dansk Folkeparti, som endnu ikke har fundet sine ben at stå på, mener Anders Vistisen.

- Det primære problem er, at der ikke er nogen klar strategi. Tit er den værste beslutning at tage, ikke at tage nogen beslutning, siger han til Avisen Danmark.

/ritzau/