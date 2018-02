Hovedmistænkt bag Paris-angreb skal for retten i Bruxelles

Mere end to år efter, at militante fra Islamisk Stat (IS) dræbte 130 mennesker i Paris, bliver der formentlig kastet nyt lys over blodbadet, når den eneste overlevende mistænkte for første gang står frem for offentligheden mandag.

28-årige Salah Abdeslam er hovedmistænkt bag angrebet mod spillestedet Bataclan og flere andre steder i Paris 13. november 2015.

Ligeledes er han sigtet for drabsforsøg på politifolk i Belgien i marts 2016.

Salah Abdeslam har siden sin anholdelse 18. marts 2016 i den berygtede Bruxelles-bydel Molenbeek siddet varetægtsfængslet i Frankrig. Her er han under overvågning 24 timer i døgnet grundet blandt andet risiko for selvmord.

For nylig er han blevet overført til et højsikkerhedsfængsel tæt på Frankrigs nordlige grænse, så han kan fragtes til domstolen Palais de Justice i Bruxelles hver dag.

Retsmøderne er planlagt til at vare hele ugen i en sag, der omhandler drabsforsøg på politibetjente i Bruxelles fire måneder efter Paris-angrebet.

Retssagen i Frankrig er ikke ventet før næste år.

Salah Abdeslam og en mistænkt medskyldig, en 24-årig tuneser ved navn Sofien Ayari, står begge over for mere end 40 års fængsel for terrorrelateret drabsforsøg, hvis de kendes skyldige.

Drabsforsøgene skete i forbindelse med en skudveksling med belgiske og franske betjente, der udførte en razzia mod et mistænkt skjulested i Bruxelles-bydelen Forest 15. marts 2016.

Anklagerne mener, at det lykkedes Abdeslam og Ayari at slippe væk, fordi en tredje mand blev tilbage og holdt politiet i skak, indtil han blev skudt og dræbt af en betjent.

Salah Abdeslam er fransk statsborger født og opvokset i Bruxelles af indvandrerforældre fra Marokko.

Hans storebror var blandt de angrebsmænd, der sprængte sig selv i luften under angrebet i Paris.

Anklagerne mener, at Salah Abdeslam, som er sigtet for at lede logistikken bag angrebet, herunder transport af krigere fra Syrien til Europa, ville have lidt samme skæbne, hvis ikke hans selvmordsvest havde fejlet.

Retssagen har udløst et højt sikkerhedsberedskab i byen, hvor 32 mennesker blev dræbt i et andet IS-angreb mod lufthavnen og en metrostation tæt på EU's hovedkontor i den belgiske hovedstad 22. marts 2016.

Angrebet skete blot fire dage efter Abdeslams anholdelse.

Flere end 100 politibetjente skal bevogte domstolen Palais de Justice i Bruxelles under retssagen.

