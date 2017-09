Hpv-piger var ramt psykisk inden vaccination

AARHUS: Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger hjælp til behandling af formodede bivirkninger efter hpv-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret.

Undersøgelsen, som er fra Aarhus Universitet, viser, at pigerne oftere indløste en recept på psykiatrisk medicin eller var indlagt af psykiske årsager, inden de fik hpv-vaccinationen.

- Studiet kan være med til at vise, at der kan være andre faktorer end vaccinen, der spiller en rolle. Mange af de henviste piger skilte sig allerede ud, inden de blev vaccineret, siger ph.d. studerende og hovedforfatter bag studiet Tina Lützen, Aarhus Universitet, til Ritzau.

Undersøgelsen lægger sig op ad en undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 2016.

Den nye undersøgelse bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem hpv-centre. Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen.

29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen.

De er sammenlignet med 2240 jævnaldrende kvinder, som også er vaccinerede, men som ikke har søgt behandling. Blandt dem havde 17 procent fået medicin.

Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt kvinderne på centrene var 18 procent, som havde været indlagt på en psykiatrisk afdeling, mens det gjaldt for 9 procent af de vaccinerede generelt.

Dorte Rytter, der er lektor på Aarhus Universitet, understreger, at resultaterne ikke kan bruges til, hverken at be- eller afkræfte at vaccinen giver bivirkninger.

- Dermed kan studiet heller ikke umiddelbart bruges til at berolige forældre, der er i tvivl om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres, siger Dorte Rytter.

Men når der blandt de forholdsvis mange vaccinerede i Danmark er få, der bliver syge, så kan årsagen ikke alene være vaccinen, for så ville alle blive syge, forklarer hun.

- Derfor må der være noget andet, som gør, at netop de her piger bliver syge, og det er de faktorer, som vi er på jagt efter, siger Dorte Rytter.

/ritzau/