DANMARK: Huaweis to nye stjernemobiler bliver relativt billige for en toptelefon at være. Her er de danske priser.

To nye topmobil fra Huawei er nu klar til at indtage telehylderne her til foråret: P10 og dens storebror P10 Plus.

Begge byder på et nydeligt design, stærke komponenter og et glimrende dobbeltkamera fyldt med kreative muligheder. Særligt P10 Plus vil være velekviperet med sin opgraderede Leica optik.

Dansk pris og tilgængelighed

Føler du dig lokket, behøver du ikke at vente alt for længe med at få fingrene i Huawei P10. Allerede fra den 3. marts vil du kunne forudbestille P10 med en salgstart den 31. marts. P10 Plus vil først komme lidt senere med en debut den 21. april.

Huawei Danmark oplyser til mobilsiden.dk at P10 og P10 Plus vil indgå i nogle bundles i forbindelse med salgsstarten. En bundle med et sæt Huawei ANC-hovedtelefoner er forventet.

Prismæssigt vil P10 være skarpest med en debutpris på 4.499 kroner, mens P10 Plus løber op i 5.999 kroner. Herhjemme vil P10 komme i farverne sort, sølv, gold og dazzling blue, mens P10 Plus udelukkende fås i sort eller sølv