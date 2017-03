Barcelona. Det kinesiske firma Huawei lancerede søndag de nye telefoner P10 og P10+ i forbindelse med teknologimessen Mobile World Congress i Barcelona.



Foruden at være en opdatering af deres nuværende modeller håber Huawei, at de kan hente ind på konkurrenterne - især Samsung, der lige nu dominerer smartphone-markedet sammen med Apple.

- Huaweis seneste lanceringer viser, at de rigtig gerne vil udfordre markedet, og derfor har de lanceret nye telefoner, der sagtens kan konkurrere med dem, som eksempelvis Samsung laver.

- Samtidig har Huaweis telefoner rigtig god batterilevetid og et godt kamera, og det appellerer til rigtig mange mennesker, siger mobilekspert John G. Pedersen fra meremobil.dk.

Kinesiske Huawei er lige nu verdens tredje største producent af mobiltelefoner bag Apple og Samsung.

Samsung måtte sidste år trække deres Galaxy Note 7-model tilbage, efter telefoner begyndte at selvantænde og eksplodere i hænderne på folk.

Selv om det ikke påvirkede Samsungs salgstal lige så meget, som mange måske havde forudset, så tror John G. Pedersen stadig, at Huawei har mulighed for at udkonkurrere Samsung.

- Huaweis telefoner er ikke billigere end Samsungs, men de har fået fat i noget, køberne godt kan lide, både hvad angår design, kamera og batteritid.

- Derfor tror jeg også, at Huawei på et tidspunkt bliver nummer to på det marked. Måske inden for det næste halvandet til to år, siger John G. Pedersen.

Det vides endnu ikke, hvad Huaweis nye P10 og P10+-telefoner kommer til at koste, men det forventes, at de bliver en smule billigere end Huaweis nuværende topmodel, Mate 9.

Den kan lige nu købes for lidt under 6000 kroner i Danmark.

/ritzau/