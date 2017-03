DANMARK: Det har været en stribe gode år for Huawei, som i dette årti er gået fra at være lilleput til storspiller i mobilbranchen.

Bag succesen er selskabets evne til at levere et snusfornuftigt miks af gode specifikationer og et lækkert design for til sidst at servere det til en skarp pris. Øverst i selskabets portefølje finder du P-serien og det er der hvor performance og lækre kurver virkelig får lov til at mødes.

Nyeste familiemedlemmer er Huawei P10 samt storebror P10 Plus, der sammen skal være Huaweis toptelefoner for 2017.

Designet holder

I P10 bygger Huawei videre på det ydre som selskabet introducerede med Nexus 6P og P9-serien. Mobilen er grundlæggende bygget omkring en lækker aluminiumsskal, hvor bagsiden brydes af en stribe øverst oppe til kamera(erne) mens frontens glas dykker ned i siderne.

Alt i alt er der ikke pillet meget ved designet. Det er i detaljerne at nyhederne skal bemærkes. Eksempelvis er fingeraftrykslæseren rykket fra bagsiden til fronten. Det klæder bagsiden, men det gør at den ikke helt falder så let i tommelfingerens rækkevidde som før.

Med P10 følger to nye finishes, hvor den såkaldte ’Dazzling Blue’ eller ’Dazzling Gold’ er de mest interessante. Her bydes på en nubret, ja, næsten ru metaloverflade, der giver et særligt indtryk - og et noget mere sikkert greb end det der normalt opleves i en smartphone.

Især i den større Plus-model med 5,5" display føles det godt med den ekstra skridsikkerhed. I den mindre 5,1" P10’er de ’almindelige’ finishes også interessante - det er sædvanlig børstet alu som du kender det fra eksempelvis iPhones, men farvespektret byder på en spændende grøn farve der bryder med den ellers klassiske palette af farver: sort, sølv og guld.

På et punkt er P10 ulig det nyeste fra Samsung og Apple - P10’erne er ikke vandtætte. Til gengæld er jack-stikket i god behold.

Pro-power under metaloverfladen

Dykker du ned under det pæne metalovertræk, vil du genfinde meget af det der gjorde efterårets Huawei Mate 9 Pro til en af 2016-årets stærkeste smartphones.

Processoren er den samme, Huaweis egenudviklede Kirin 960-platform, og det ledsages af 4GB RAM og 64GB lager i P10, mens P10 Plus matcher Maten med 6GB RAM samt 128GB lagerplads. I begge kan du dog udvide telefonen med enten et micro-SD kort eller et ekstra SIM-kort.

Opladningen foregår via USB-C og som i Mate 9 går det uhyre tjept: 2½ gange hurtigere end i en iPhone 7 Plus ifølge Huawei. Kapaciteten er også større end i begge iPhone 7 modeller med henholdsvis 3.200 mAh og 3.750 mah at dele ud af i P10 og P10 Plus.

P10 Plus får det bedste kamera

Det er dog på kamerafronten at P10 vil kunne hævde sig. Den mindre P10 arver det gode kamera fra Mate 9 Pro, men i P10 Plus er der store nyheder på vej.

Begge arbejder med to moduler: et 20MP monokromt modul med OIS + 12MP farvemodul der sammen giver en flottere ’bokeh’ og mulighed for refokusering efter at billedet er taget.

Plus er optikken væsentligt forbedret - nu får den Leicas ’Summilux’-badge hvilket er garant for en skarpere og mere lysstærk f/1,8 optik. Samtidig er makroevnerne styrket, så den nu fokuserer helt ned til 7 centimeter.

I begge P10’ere tilsigter Huawei at løfte fotooplevelsen til det kunstneriske. Målet her er, at kunne simulere resultater der normalt vil kræve et fotostudie. Det sker ved at bl.a. at benytte 3D-ansigtsgenkendelse, som giver endnu mere omsiggribende retoucheringsmuligheder end før. En live 3D modellering benyttes, til at simulere det bløde softbox lys der kendetegner studiefotos.

Den digitale efterbehandling kan også benyttes til at give makeup effekter, men der er samtidig gjort en indsats for at få resultaterne til at se naturlige ud - i modsætning til før.

Til slut er selve overgangen fra for og baggrund er gjort mere naturlig i den spejlreflekslignende med en mer gradvis overgang. Preview af effekten er nu også mulig.

Lidt ny software

Til at holde styr på resultaterne vil Galleri-app’en få en ’highlights’-feature, hvor mennesker, placeringer og tidspunkter bruges til at give flere søgefunktioner samt genere automatiske videoer over højdepunkterne i dit liv.

Udover det, er det samme Android 7.0 baserede interface fra Mate 9 som du finder i P10 og P10 Plus. Huawei kalder det EMUI 5.1 og det er samme hybrid mellem iOS og Android der serveres.

Pris og tilgængelighed

Føler du dig lokket, behøver du ikke at vente alt for længe med at få fingrene i Huawei P10. Allerede fra den 10. marts vil du kunne forudbestille P10 med en salgstart den 31. marts. P10 Plus vil først komme lidt senere med en debut den 21. april.

Prismæssigt vil P10 være skarpest med en debutpris på 4.499 kroner, mens P10 Plus løber op i 5.999 kroner. Herhjemme vil P10 komme i farverne sort, sølv, gold og dazzling blue, mens P10 Plus udelukkende fås i sort eller sølv.