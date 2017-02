HULL: Liverpool skulle forsøge at gøre en ende på den sejrsløse stime, der var nået op på fire kampe, men endnu en gang måtte Liverpool-spillerne gå slukørede fra banen.

Faktisk var det kun lykkedes Jürgen Klopps mandskab at slå upåagtede Plymouth i de ni seneste kampe op til mødet med Hull, som lørdag tilføjede Merseyside-klubben endnu en bet. 2-0 til Hull endte kampen.

Første halvleg pegede på ingen måde i retning af, at Liverpool-holdet er ved at finde melodien igen.

Spillet hang dårligt sammen, chancerne var meget få, og i modsatte ende lavede defensiven ganske enkelt for mange fejl.

I en rodet og kvalitetsmæssigt ringe første halvleg så det ud til, at holdene kunne gå til pause med 0-0, men Liverpools ofte kritiserede målmand Simon Mignolet dummede sig nok en gang.

På en relativt ufarlig bold i feltet fik han slået bolden lige ned i fødderne på Alfred N’Diaye, som let kunne prikken 1-0-målet i kassen.

Efter pausen lykkedes Liverpool bedre med at holde i bolden og få skabt farlige situationer.

Sadio Mane var blandt andet tæt på udligningen med et hovedstød, men defensiven var stadig vaklende for Liverpool, og det var et par gange tæt på at sende Hull på 2-0.

Bundholdet manglede imidlertid effektivitet, og det holdt Liverpool inde i opgøret.

Det var kun indtil godt fem minutter før tid. Hull stoppede et Liverpool-angreb, og en lang bold sparket hen over Lucas på midten var det eneste, der skulle til for at sende Baye Oumar Niasse alene igennem.

Han lagde bolden under Simon Mignolet, som denne gang var sagesløs.

Liverpool jagtede reduceringen for at skabe lidt spænding til sidst, men Hull holdt stand.

Resultatet betyder, at Manchester City kan skubbe Liverpool ned på femtepladsen i Premier League, hvis City får point søndag mod Swansea.

Hull er fortsat under nedrykningsstregen, men holdet er tættere på den sjove side af den bekymrende streg efter sejren.

Rundens store oplevelse var Evertons Romelu Lukaku. Den belgiske angriber hamrede fire mål ind, da Everton knækkede Bournemouth med tenniscifrene 6-3.

Pierre-Emile Højbjerg var på bænken i hele kampen, da Southampton hjemme tabte 1-3 til West Ham, mens Sunderland tog en vigtig sejr i bundkampen mod Crystal Palace på 4-0.

Watford vandt 2-1 over Burnley, og West Bromwich slog Stoke med 1-0.

Tidligere lørdag vandt Chelsea topkampen mod Arsenal med 3-1.

