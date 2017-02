KØBENHAVN: Den administrerende direktør i Hummel-koncernen, Søren Schriver, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser selskabets ejer og bestyrelsesformand Christian Stadil i en pressemeddelelse torsdag aften.

Fyringen sker ifølge Hummel-ejeren efter afsløringen af "alvorlige uregelmæssigheder" i koncernens tyrkiske datterselskab.

- For to dage siden modtog jeg dokumentation for, at der i vores tyrkiske selskab er foretaget dispositioner, som ikke alene er groft illoyale, men som samtidig er i klar modstrid med selskabets interesser, lyder det fra Christian Stadil.

Selskabets advokater i Tyrkiet såvel som i Danmark skal nu granske direktørens dispositioner. Formålet er at få afdækket, om der er taget andre lignende beslutninger bag bestyrelsens ryg.

Inden resultatet af undersøgelsen er klar, vil Christian Stadil ikke røbe, hvad de illoyale beslutninger handler om.

- Jeg er alt i alt meget chokeret over det, der er kommet frem, og samtidig også ked af det. Jeg har arbejdet tæt sammen med Søren Schriver i næsten 20 år.

- Det, der har fundet sted bag vores ryg, giver mig i sagens natur ikke noget valg - ansættelsesforholdet må selv sagt bringes til ophør øjeblikkeligt, og det er det blevet, lyder det fra Hummel-ejeren.

Selskabet er nu ved at søge efter en ny administrerende direktør.

