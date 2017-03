KØBENHAVN: Den bortviste Hummel-direktør, Søren Schriver, er torsdag blevet meldt til bagmandspolitiet.

Det oplyser Hummels ejer, Christian Stadil, til Finans.

Anmeldelsen er ifølge Finans otte sider lang. Stadil-familien anklager Schriver for at have overtrådt bestemmelser om returkommission, bedrageri og/eller mandatsvig.

Det er sket i forbindelse med en ejendom i Tyrkiet, som Hummels tyrkiske datterselskab stod over for at skulle leje sig ind i.

På et pressemøde 22. februar fremsatte Christian Stadil, der også er bestyrelsesformand i Hummel, voldsomme anklager mod den bortviste direktør. Her meddelte han, at man agtede at melde Schriver til politiet.

Ved pressemødet blev der blandt andet afspillet optagelser af samtaler mellem Hummels tyrkiske forretningspartner og Schriver, hvor lejeaftalen omtales.

En tydeligt vred Christian Stadil forklarede bagefter, hvordan han føler sig ført bag lyset af en mand, han har arbejdet sammen med i 20 år.

Den nu tidligere direktør har dog allerede meddelt, at han planlægger at lægge sag an mod Hummel for "uretmæssig bortvisning med henblik på betaling af manglende løn og bonus jævnfør min kontrakt," har han skrevet i en mail til Børsen.

/ritzau/