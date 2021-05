Hun har øje for valget i november: 44-årig kvinde klar til kommunalpolitik

VORUPØR:Siden hun var 16 år har interessen været politik, og nu er 44-årige Susanne Olander fra Vorupør klar til selv at tage aktiv del i det kommunalpolitiske arbejde i Thisted Kommune. Efter en årrække i bestyrelsen for Vestthy Venstre, hvor hun i øjeblikket er næstformand, stiller hun nu op som kandidat for Venstre til novembers kommunalvalg.

Susanne Olander er opvokset i Thy og har boet både i byen og på landet. I dag bor hun i Vorupør med sin mand og tre børn. Hun arbejder til daglig som socialpædagog med unge, der er udfordrede med psykiske og sociale vanskeligheder.

Gennem sit arbejde som socialpædagog har hun fået en social bevidsthed og holdning til ulighed og kvalitet.

- Herfra er der for mig ikke langt i forhold til at gøre en politisk forskel. Jeg ved, hvordan beslutninger, der træffes, kan få betydning for borgerne i kommunen. Det er derfor vigtigt for mig at Venstre også tænker socialpolitik. Vi har et medansvar for mennesker i vores samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp, siger Susanne Olander, som også har fokus på turisme og erhvervsliv.

- Vi har en kommune med så mange muligheder, ikke mindst når det gælder turisme og erhvervsliv, og her vil jeg gerne være en del af at skabe udvikling til gavn og glæde for thyboerne i hele kommunen, siger Susanne Olander.

Blandt andre mærkesager nævner Susanne Olander, at hun vil arbejde for en sund udvikling af turismen, som er en væsentlig faktor for et stærkt erhvervsliv i Thy.

- Vi har mange forretninger, der er direkte forbundet med turismen. Turister lejer hotelværelser, sommerhuse, spiser is, går på restaurant, i butikker og på museum. Alt sammen noget, der hver gang skaber aktivitet, omsætning og arbejdspladser, siger hun og tilføjer, at det også er vigtigt at skabe gode vilkår for selvstændige og iværksættere, og at der fortsat tages hånd om dem, der har lidt under corona.