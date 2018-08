Hundborg giver en hånd

HUNDBORG: Ét sted er et hus revet ned og efterlader en tom grund.

Et andet sted er endnu et hus blevet væltet - og efterlader en stor bunke mursten.

Men på førstenævnte grund, med mursten fra bl. a. hus nummer to, vil noget nyt inden længe opstå: Et kunstværk skabt af kunstneren Morten Modin.

Det er grunden på hjørnet af Vorupørvej og Mosevej i Hundborg, som bliver ramme om det nye kunstværk. Torsdag blev første skridt til realiseringen taget, da en snes borgere fra Hundborg og omegn troppede op for at give en hånd med at rense brugte mursten.

Det skete på Røde Anesvej i Hundborg, hvor endnu en grund står tom efter nedrivning af et overflødigt hus.

Der skal bruges 5-6000 mursten til kunstværket. Fra det væltede hus i Snedsted blev der torsdag renset ca. 3200. Der er bestilt et læs mere - fra et hus på Hørstedvej. Så der bliver en gang til brug for frivillige hænder til murstensrensning i Hundborg.

Hvornår det bliver, kunne Morten Modin torsdag ikke sige.