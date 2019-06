Hundborgstenen graves fri fredag

HUNDBORG: Er den virkelig så stor? Eller måske endnu større?

Fredag bliver der syn for sagen, når gravemaskiner fra Koldby Entreprenører A/S tager fat på at grave Hundborgstenen fri fra den bakke ved Brendhøjvej øst for Hundborg, hvor den har ligget siden istiden. Og alle er velkomne til at kigge med, fortæller Knud Møller Pedersen, der ejer den mark, hvor toppen af stenen i dag lige akkurat stikker op.

Klippeblokken i stenarten larvikit blev gravet fri i 1938 og blev målt til seks gange fem gange fire meter. Den vurderes at veje omkring 170 tons, hvilket gør den til en af de seks største sten i Danmark.

Hundborgstenen blev dengang dækket til igen. Men med midler, som Thisted Kommune har afsat til områdefornyelsen i Hundborg, Sjørring og Snedsted, er det nu planen at flytte den til et nærliggende sted tæt på Brendhøjvej, hvor den kan blive en ny turistattraktion.

I første omgang skal stenen dog kun graves så meget fri, at man kan fastslå, hvor stor og tung den faktisk er, oplyser Rene Melgaard Nielsen, projektleder i Thisted Kommune.