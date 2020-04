Hundelufter gik amok: Sigtet for dødstrusler og overtrædelse af våbenloven

THISTED:En 45-årig mand fra Hurup blev så gal over, at en kvinde kommenterede den måde han behandlede sin hund på, at han nu er blevet sigtet for trusler på livet og for overtrædelse af våbenloven.

Det skete ved 14-tiden tirsdag, da manden luftede sin hund på Jernbanegade i Thisted. Den forbipasserende yngre kvinde påtalte, at manden rykkede for hårdt i hundens halsbånd.

Det gjorde den 45-årige så sur, at han kom med en masse verbale trusler på livet rettet mod den unge kvinde. Hun blev også truet med en peberspray, den 45-årige mand havde på sig.

- Det må man altså ikke, så nu bliver han sigtet for det, siger Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.