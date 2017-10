Hundesag i Højesteret: Skal Frigg og Marley dø?

DANMARK: Rigspolitiet har handlet imod den forvaltningsretlige grundlov, da de i 2014 fjernede hundene Frigg og Marley fra deres fynske ejere.

Sådan lyder det fra advokat Poul Hvilsted, der tirsdag i landets højeste instans, Højesteret, kæmper for hundenes overlevelse.

Frigg og Marley formodes at være af den ulovlige hunderace Amerikanske Staffordshire Terrier, også kaldt Amstaff. Derfor skal de aflives, lød argumentet fra Rigspolitiet for over tre år siden.

Poul Hvilsted mener dog ikke, at Rigspolitiet har givet ejerne mulighed for at argumentere imod denne beslutning.

Det er ifølge advokaten ulovlig forvaltning.

- Man har en administrativ praksis om, at selv om man får en ekspert til at udtale sig om hundens race, så tæller det ikke. Og det mener vi er ulovligt, siger advokat Poul Hvilsted.

Men den påstand bestrides af kammeradvokaten Flemming Orth på vegne af Rigspolitiet.

Han henviser til, at der ifølge hundelovens bestemmelser er omvendt bevisbyrde. Dermed er det op til ejerne at dokumentere, at hundene på ingen måde tilhører en forbudt race.

Herimod kan politiet ifølge kammeradvokaten konfiskere hundene på baggrund af en formodning om hundens race.

De fynske ejere Søren Bruun og hans kammerat Anders fastholder dog, at hundenes mor er en blanding af fuldt lovlige hunde, mens faren er en omstrejfende brun labrador retriever.

En usandsynlig og ikke fyldestgørende forklaring, mener kammeradvokaten, der efterspørger en stamtavle, som hverken Frigg eller Marley har.

- Indehaveren af en hund løber den risiko ved at erhverve sig en hund uden stambog. Det er en risiko, som lovgiveren har placeret hos besidderen, siger kammeradvokaten.

Men at en stamtavle ville have betydning for sagen, tvivler formanden for foreningen Fair Dog, Charlotte Andersson, på.

- Selv en stamtavle er ikke godt nok. Det har vi set i andre, lignende sager, hvor hundene alligevel blev aflivet. Det er fuldstændig umuligt for hundeejere at løfte bevisbyrden. Det er ikke godt nok, siger hun.

Der forventes dom i sagen 7. november.

/ritzau/