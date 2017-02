FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks var inden tirsdagens møde med Odense Bulldogs blot fire point efter ligaduksene fra Aalborg Pirates. Men i stedet for at reducere i stillingen måtte høgene se sig overhalet i tabellen, da gæsterne fra Fyn med en 2-3-sejr snuppede andenpladsen i Metalligaen.

Første periode var en rodet affære, hvor det i flere omgange kneb med kommunikationen hos White Hawks, hvilket sendte Thomas Lillie ud i flere gode redninger. Derfor blev det også til et jubelbrøl af de store i Scanel Hockey Arena, da hjemmeholdet, lidt imod chancefordelingen, bragte sig foran efter små syv minutter. Bretton Stamler var hurtigst over pucken efter lidt panik foran gæsternes mål og satte iskoldt kampens første scoring ind blandt venner og fjender og mellem Tadeas Galanskys ben i Odenses mål.

Det var dog fynboerne, der spillede første periodes mest polerede hockey, og efter små 19 minutter kunne Thomas Lillie ikke holde nullet længere. En lang aflevering fra forsvarszonen endte, via en høge-stav, lige foran Tony Romano, der alene med høgenes målvogter udlignede ganske sikkert.

Frederikshavn indledte anden periode med at slå fast, at de altså også kan spille hockey, og de første minutter bød på flere hektiske episoder foran Bulldogs mål. Skarpheden manglede dog, og selvom Steffen Frank halvvejs i anden periode befandt sig i en situation meget lig den, Tony Romano udlignede på i første periode, så forblev scoringen 1-1 indtil fem minutter før anden periodepause.

Her var det nemlig gæsternes tur til at trodse spil- og chancefordelingen, da de efter en hektisk omgang klumpspil foran høgemålet fik sat 1-2-scoringen ind ved Rasmus Bjerrum. Herefter gik begge hold lidt ned i kadence, og derfor blev det også anden periodes eneste scoring.

White Hawks startede tredje periode i samme stil som anden periode, men skarpheden manglede stadig. Bedste forsøg i periodens start stod Marcus Olsson for, da han fra distancen hamrede pucken mod mål og kun var en hurtig reaktion fra Galansky fra at sætte udligningen ind.

Trods de fine nordjyske takter var det alligevel Bulldogs, der stod for kampens fjerde scoring. Thomas Lillie fik handsken på en lumsk afslutning fra højresiden, men pucken landede lige for staven af Asger Blicher Petersen, der kvitterede for tilbuddet med en sikker scoring.

Frederikshavn tilspillede sig flere gode chancer derefter, og med godt fem minutter igen blev spændingen genoprettet i opgøret, da Nick Olesen i to forsøg reducerede til 2-3. Få sekunder efter steg stemningen så for alvor i Scanel Hockey Arena, da nordjyderne fik deres fjerde powerplay i kampen. Ganske ligesom de tre foregående forsøg formåede White Hawks dog ikke at drage kapital af overtalssituationen, og fuldtallige fik fynboerne lettere ved at holde høgene fra de store chancer i de sidste par minutter.

Dermed fortsætter høgenes lidet flatterende hjemmebanestatistik, der i indeværende sæson fortæller om nu otte nederlag på egen is.