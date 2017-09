Hundredvis af Mercedes-biler kører uden registreringsafgift

Massevis af nye luksus-Mercedes'er kan køre rundt på danske veje helt uden at betale registreringsafgift.

Det afslører en omfattende kortlægning af 956 Mercedes-biler, som for første gang viser, hvordan leasingselskaber systematisk kan undgå registreringsafgifter på nye biler.

Det skriver Finans.

Ud af de 956 biler, som alle blev indregistreret i december 2016, er foreløbigt 300 allerede afmeldt igen. De har fået refunderet mindst 99 procent af registreringsafgiften.

Finans afslørede i foråret, hvordan leasingselskaberne udnytter en regel i loven om registreringsafgift til få afgiften retur. Det sker, når de i et konstrueret regnestykke kan sandsynliggøre, at bilen ikke har tabt værdi ved at køre rundt på vejene.

Den nye sag om Mercedes-bilerne understreger behovet for et indgreb. Det siger flere politikere til Finans, og skatteminister Karsten Lauritzen (V) er heller ikke fornøjet:

- Jeg forarges over de historier, som kommer frem. Det er ikke rimeligt, at der er nogen, som kan køre afgiftsfrit rundt. Det mest overraskende er nok omfanget, siger skatteministeren, der afventer en redegørelse fra Skat.

Blandt de 956 Mercedes-biler, der blev indregistreret som nye i december 2016, var 825 leasingbiler.

Mercedes-Benz Danmark afviser imidlertid, at bilkoncernens succes i Danmark er båret af leasingmarkedet såvel som afgiftsspekulation.

- Vores vækst i Danmark er båret af, at forbrugerne er glade for vores modeller. En lignende udvikling kan vi se i resten af Europa, skriver salgschef Christian Kynding i en e-mail til Finans.

/ritzau/