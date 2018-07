Hundredvis af ørreder dør i Kolding efter forurening

Dalby Møllebæk, der ligger i den sydlige del af Kolding, er blevet ramt af forurening. Det har kostet flere hundrede ørreder livet. Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Det er sket to gange inden for de seneste dage. Første gang ved man endnu ikke, hvilket stof der har forurenet. I det andet tilfælde er der tale om diesel, der sandsynligvis er blevet hældt i kloakken.

- Vi får et tip om, at der er mange døde ørreder i Dalby Møllebæk. Og da vi kommer ud, så ser vi, at det er helt sandt.

- Så vi følger bækken, indtil der igen er liv. Og det er der lige efter et tilløb fra et regnvandsbassin. Så vi kan være næsten sikre på, at forureningen kommer fra regnvandsriste i området, siger biolog ved Kolding Kommune Lotte Madsen.

Forureningen kan stamme fra næsten alt. Problemet opstår, når private eller erhvervsdrivende hælder kemikalier i regnvandsriste i stedet for i spildevandskloakker eller - som det bør gøres - på genbrugsstationen.

- Diesel er ikke det store problem, men eksempelvis kemikalier mod bakterier eller svamp kan gøre stor skade, selv om det kun er små mængder, siger Lotte Madsen.

Forureningen har ifølge Lotte Madsen kostet flere hundrede små ørreder livet samt en masse mindre dyr, der levet i bækken.

Ifølge pressemeddelelsen er det ikke første gang, der har været problemer i Dalby Møllebæk, der ligger ved siden af et industriområde.

Kommunen har tidligere haft kampagner, der skulle få folk til at holde op med at hælde kemikalier ud i kloak eller vejriste.

- Det er helt sikkert, at vi vil prøve igen af følge op med nogle kampagner og informere om, hvad man skal gøre med sin kemi.

- Vi tror, at mange simpelthen ikke ved, at de her firkantede riste går ud i vandløbene og ikke til et renseanlæg, siger Lotte Madsen.

