INDLAND: Især unge piger søger hjælp til at få slettet krænkende billeder af dem selv på internettet.

Det viser en opgørelse fra Red Barnets rådgivning "SletDet", som siden den blev etableret 1. maj 2016 og frem til nytår modtog 330 henvendelser.

De fleste handlede om at få slettet materiale, og piger i alderen 14 til 17 år stod bag størstedelen af henvendelserne.

Det skriver Metroxpress.

Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, glæder sig over, at så mange børn og unge har taget imod tilbuddet om rådgivning, da det kan sætte dybe spor i de unge, hvis der ikke bliver handlet.

- Hvis unge ikke får hjælp, kan det give dem varige mén, for den digitale deling kan være lige så psykologisk belastende for de unge som fysiske krænkelser og seksuelle overgreb i den fysiske verden, siger han til Metroxpress.

Kuno Sørensen håber, at "SletDet"-kampagnen vil nå ud til endnu flere, så de krænkede unge ikke står alene med kampen.

- Derfor er det så vigtigt at få spredt budskabet om, at det skal tages alvorligt, og at der er hjælp at hente til de mange børn og unge, der oplever at blive udstillet og krænket på nettet, siger han.

Ifølge Ungeprofilundersøgelsen fra 2016 har 20 procent af de unge i aldersgruppen 15 til 25 år delt seksuelle billeder eller videoer af sig selv.

16 procent har oplevet, at andre har delt et seksuelt billede eller video af dem.

/ritzau/

Foto: Dmitri Barsky