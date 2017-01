NORDJYSKE Plus

Sydkorea skynder på for at få fængslet kvinde udleveret

- Siden den er kommet hjem igen her i Haverslev har den nu indtil videre fået stuearrest.

- Den henviste til netop Møldrup Dyreklinik, hvor jeg tidligere har fået hunkatten neutraliseret og de derfor havde min adresse. Men hvad min hunkat har foretaget sig på springturen og hvordan den endt 100 kilometer værk fra bopælen vil nok forblive et mysterium, erkender Dorthe Christensen og tilføjer:

Det var først da den blev nærmere undersøgt af en dyrlæge fordi den efter fire uger stadig ikke havde taget meget på i vægt, at det lykkedes dyrlægen at tyde den utydelige kombination på øretatovering.

For umiddelbart kunne internatets medarbejdere ikke tyde dens øretatovering, og ingen henvendte sig på internatets fremlysning på sin hjemmeside.

Samme med sin datter hentede hun katten dagen efter på internatet over 100 kilometer syd for Haverslev.

- De spurgte om jeg havde en kat der hed Mivsen, og jeg spurgte straks om de havde fundet den død. Men det var den ikke, i stedet var den blevet fundet tynd og i forhutlet stand i Harlev syd for Aarhus og efterfølende placeret hos Dansk Dyreværns internat i Tranbjerg, forklarer Dorthe Christensen.

- Så efterhånden som tiden gik blev jeg overbevist om, at min kat nok var blevet kørt over i trafikken og derfor død, erkender hun.

- Katten er både en ude- og indekat, men lige pludselig glemte den at komme hjem. Derfor efterlyste jeg den straks i lokale Facebookgrupper og ledte efter hende alle vegne rundt i byen, fortæller Dorthe Christensen.

HAVERSLEV: For godt tre måneder siden forsvandt Dorthe Christensens to-årige hunkat Mivsen lige pludselig fra hjemmet i parcelhuskvarteret i Haverslev.

Fundet forkommen 100 kilometer syd for sit hjem i Haverslev

Dorthe Christensen hos Dansk Dyreværns internat i Tranbjerg syd for Aarhus, da hun efter tre måneders afsavn uventet blev genforenet med sin kat Mivsen. Foto: Dansk Dyreværn i Tranbjerg

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies