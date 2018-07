Hurra: Kronprinsen og kongeskibet kommer til Nordjylland

FREDERIKSHAVN: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik har takket ja til invitationen fra Frederikshavn Kommune og deltager som gæst ved fejringen den 25. september 2018 af Frederikshavns 200 års Købstadsjubilæum.

Den 25. september i år er det præcis 200 år siden, at Frederikshavn fik retten til at kalde sig købstad. Byen fejrer jubilæet i hele september måned, og på selve årsdagen kommer Kronprinsen på besøg. Kronprinsen deltager i festen som fødselsdagsgæst, og han vil som en del af fejringen indvie første etape af den nye Frederikshavn Havn.

- Frederikshavns 200 års fødselsdag bliver fejret med en folkefest, og vi er meget stolte over, at vi også får besøg af Kronprinsen. Det bliver en stor dag for alle, og begivenheden bliver endnu større af, at Kronprinsen fejrer den sammen med os. Historisk får det også betydning for byen, at en Frederik fejrer jubilæet med os, fordi det var Frederik den sjette, der tildelte os købstadsrettighederne for 200 år siden, og at Fladstrand i den forbindelse skiftede navn til Frederikshavn, siger Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Kronprinsen ankommer med Kongeskibet Dannebrog.