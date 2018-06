Hurup sluttede sæsonen med manér

HURUP: Tirsdag aften gik Hurup IF på grønsværen for sidste gang i denne sæson, og holdet fik lov til at gå derfra med næsen helt i sky. På besøg var bundholdet Skive, og de tog fra Hurup Stadion med en lussing på 7-0.

- Det var en meget overbevisende sejr og en meget fin afslutning på foråret, fortæller Hurups træner Palle Nielsen, der kunne se spillet foregå på Skives banehalvdel i langt størstedelen af kampen.

Selvom nettet ikke blafrede helt så meget i første halvleg som i anden, kunne Hurup have scoret tre eller fire mål i de første 45 minutter, hvis blandt andre Victor Jeppesen havde været en tand skarpere i afslutningerne.

- Skive kæmpede rigtig godt og gav ikke op, men de havde bare ikke evnerne til at modstå vores angrebsmaskine, siger Palle Nielsen.

Den unge indskifter Mathias Grønkjær gjorde sig hurtigt bemærket, da han serverede en assist til Victor Jeppesen efter bare 45 sekunder på banen, og da Andreas Hunskjær gjorde det til 3-0 bare tre minutter senere, gik gassen af ballonen hos gæsterne, og herfra scorede Hurup yderligere fire kasser til slutresultatet 7-0.

Andreas Hunskjær scorede hattrick, mens Jonas Dybdal blev dobbelt målscorer, og Victor Jeppsen og Rasmus Henriksen tegnede sig hver for et mål.