Hus brød i brand to gange

LILLE AJSTRUP: Et hus på Gunderstedvej i Lille Ajstrup har nu stået i flammer to gange, selvom brandvæsenet i mellemtiden havde slukket ilden.

Huset udbrændte onsdag aften omkring 19-tiden. Branden blev slukket, men torsdag morgen omkring klokken 07 blev Nordjyllands Beredskab igen kaldt ud til huset.

Da brandfolkene ankom til stedet, var huset igen overtændt, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Det har umiddelbart ikke været muligt at fastslå brandårsagen, og nu skal teknikere undersøge stedet nærmere for at se, om der blot er tale om en opblusning, eller der ligger andet bag, siger vagchefen.

Ingen kom til skade i forbindelse med brandene. En 47-årig kvinde kom selv ud af huset ved første brand.