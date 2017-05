Hus i Thy til 29.000.000 kroner

SJØRRING: En nyrenoveret ejendom med masser af historie er sat til salg på Næstrupvej tæt på Sjørring.

Liebhaveriet er sat til salg via Lilienhoff, som i deres beskrivelse af ejendommen skriver om renoveringen:

- Den gennemgående modernisering af ejendommen er sket i årene 2005-2011. Stuehusets historie, som går cirka et århundrede tilbage, er dog heldigvis bevaret, for de originale ydermure, spær, soklen og flere indervægge står her stadig.

Husets 503 kvadratmeter bolig er luksuriøst og moderne indrettet fra kælder til kvist, men på samme tid bærer ejendommen oldnordiske sagn med sig i bagagen.

- Man kan grave langt ned i arkiverne og finde beretninger om gårdens fortid som kirke- og krongods og udviklingen til at blive selvejergård. Mest kendt er vel nok ejeren Skammel, som de folkevisekyndige kender for at bo "sig nør i Thy". Riddervisen om hans søn, Ebbe Skammelsøn, hører til blandt Danmarks ypperste middelalderdigtning, og fortællingen om den fredløses hævn på sin bror og fæstemø knytter sig til gården her. I dag er forholdene på Næstrupvej 58 heldigvis aldeles fredelige - og takket være nænsom renovering og ombygning kan nye ejere gå en lys fremtid i møde, skriver Lilienhoff.

