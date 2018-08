Hus i Skagen svært røgskadet efter brand i køkken

SKAGEN: Et hus på Drachmannsvej i Skagen er ubeboeligt efter en brand natten til lørdag.

Nordjyllands Beredskab fik brandmeldingen kl. 04.08 natten til lørdag.

- Branden var opstået i forbindelse med noget elektronik i køkkenet, og der var åben ild i loftet i køkkenet, og hele huset er totalt røgskadet, fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene fik hurtigt bugt med ilden i køkkenet, og de fik også hurtigt styr på, at der ikke var nogen i huset.

- En nabo kunne fortælle, at det var en udlejningsejendom, og der ikke var nogen i huset, og det kunne vi også konstatere efter en hurtig gennemgang, fortæller Ib Nielsen.

Brandfolkene var nødt til at bryde loftet ned i køkkenet for at sikre, at ilden ikke havde spredt sig til tagkonstruktionen.

Nordjyllands Beredskab var færdig på stedet efter en times tid.