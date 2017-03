HARKEN: Der har været godt gang i udskiftning af maskinparken hos husejere på Hedebovej og Solmarken i Harken i de seneste uger.

Erfaringen er nu, at det er en rigtig god ide at tjekke sine forsikringer, inden f.eks. Bredbånd Nord går i gang med at lægge fiberkabler i villavejen.

Kabler blev skudt i blinde

18. januar skulle der "skydes" kabler under vejen til en række grundejere. Uheldigvis havde kabelfirmaet tilsyneladende ikke helt styr på mål og retning, for hovedledningen til områdets elforsyning blev ramt, nullederen blev kappet over, og i stedet for de normale 230 volt, blev der sendt 400 volt ind i cirka 15 huse i området.

Det kan de fleste el-apparater ikke holde til.

Anders Jensen på Solmarken oplevede det på denne måde:

- Min elmåler lød som en popcornmaskine, fortæller han.

I første omgang troede flere af husejerne, at strømmen blot var afbrudt, men det gik så op for dem, at der var tale om overspænding, der havde brændt en stor del af maskinparken af.

- Det var vaskemaskine, køleskab, emhætte, ovn og komfur, tv, ja stort set alt, fortæller Bo Ibsen, der har opgjort sine skader til ca. 50.000 kroner.

En anden husejer måtte også konstatere, at husets gasfyr var gået til.

Forventning om ansvar

Husejerne forventede, at Bredbånd Nord ville stå til ansvar for det, der var sket, men de erfarede så, at det var deres egen indboforsikring, der skulle dække skaderne. På grund af nedskrivning og selvrisiko har det betydet penge op af lommen hos de fleste berørte husejere.

- Det kom da fuldstændig bag på mig, at vores egen forsikring skulle dække. Vi burde da blive holdt skadesløse, når sådan noget sker, og det er åbenlyst, at entreprenøren lavede fejl. Det har kostet mig godt 20.000 kroner af egen lomme at få udskiftet de ødelagte maskiner, fortæller Bo Ibsen.

Han er også fortørnet over, at husejerne er blevet mødt med tavshed fra Bredbånd Nords side om det, der er sket.

- Det er da dårligt, at det ikke har været muligt at komme i dialog med dem, siger Bo Ibsen.

Flere af husejerne har overvejet at gå sammen om et sagsanlæg mod de ansvarlige, men det er blevet droppet igen. Det vil både være dyrt og tidskrævende at køre en sag.

Direktør: Det er efter bogen

Hos Bredbånd Nord bekræfter direktør Søren Juul Hansen forløbet:

- Jeg forstår godt husejernes frustration, og de kan have forskellige forsikringsforhold. Men det er gået lige efter bogen. Det er husejernes egen forsikring, der i første omgang dækker skaderne, og så rejses der fra selskaberne et krav mod den entreprenør, der er ansvarlig for kabelarbejdet, fortæller Søren Juul Hansen, der betegner hændelsen som en udefra kommende hændelse på linje med f.eks. et lynnedslag.

Direktøren erkender dog, at dialogen og informationen til de berørte husejere godt kunne have været bedre.