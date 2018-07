Husejer greb vandslangen og reddede sin villa fra brand

ØSTER HORNUM: En husejer på Søndervænget i Øster Hornum har god grund til at klappe sig selv på skulderen. Ved hjælp af en vandslange og sin egen indsats står hans hus nemlig nogenlunde uskadt efter en brand mandag aften.

Beredskabet blev kaldt til adressen klokken 18.01.

- Der var brand i et legehus, som ligger bare en meter fra huset. Manden i huset greb en vandslange og sørgede for, at ilden ikke fik ordentlig fat. Han reddede faktisk huset, siger indsatsleder René Nikolajsen.

Ilden havde nået at få fat i udhængsbrættet, og tre termoruder var sprunget på grund af varmen.

- Vi var fremme efter 10 minutter, men havde manden ikke selv taget vandslangen, så havde vi haft en husbrand, siger indsatslederen.

På grund af mandens gode indsats, var der ikke meget for beredskabet at hjælpe med udover at sørge for efterslukning og tjekke, at tingene var i orden.