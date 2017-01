HANSTHOLM: Mandag eftermiddag omkring klokken 14.30 måtte Nordjyllands Beredskab rykke ud til en brand i en landejendom på Borupvej ved Hanstholm.

Fra afgangsrøret fra brændeovnen var der gået ild i en etageadskillelse, hvorfra ilden havde bredt sig.

Ifølge Lars Enevoldsen, indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, var det dog et par snarrådige husejere, der hurtigt fik sprøjtet vand på flammerne.

Ilden nåede derfor kun at få fat i et par kvadratmeter af loftet, og beredskabet kunne nøjes med at fjerne lidt isolering i huset og slukke efter.

Ingen personer kom til skade ved branden.