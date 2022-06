Huset i juli: Genopfrisk terrassen og havemøblerne

Juli er lig med højsommer, og er man husejer, er der nærmest ingen begrænsninger for, hvad man kan gå i gang med af projekter.

Har man eksempelvis en træterrasse, hvor træet er meget tørt og har sprækker, skal den behandles.

Men inden da skal terrassen rengøres. Det kan gøres med børster, en højtryksrenser eller maskiner, man kan leje i byggemarkedet.

Det forklarer Claus Justesen, der er uddannet bygningssnedker og arbejder som uddannelsesleder på tømreruddannelsen på erhvervs- og gymnasieskolen Next.

- Ellers er det som at pakke alt skidtet ind, og så holder beskyttelsen ikke særligt godt, siger han.

Herefter skal den smøres med olie eller træbeskyttelse.

Mens træterrassen tørrer, skal man dog finde et andet sted at nyde det forhåbentligt gode vejr i.

Er der tale om en ny terrasse, vil træbeskyttelsen de første gange tørre hurtigt

- Hvis man giver den træbeskyttelse om morgenen, vil man måske allerede kunne bruge den om aftenen eller dagen efter, siger Claus Justesen.

Er der derimod tale om en terrasse af ældre dato, som har fået overfladebehandling ad mange omgange, vil der gå længere tid.

Bygningssnedkeren råder også til, at man orienterer sig på produktanvisningen på træbeskyttelsen. Her er der ofte angivet en tørretid ved både første- og andengangsbehandlingen

Går man ud og køber træbeskyttelse, er det også en god idé at rådføre sig hos det sted, man køber det.

Skal havemøblerne af træ også have en opfriskning, er et godt råd at få vasket og slebet træet ned. Det kan gøres med eksempelvis sandpapir.

- Den gode vedhæftning og beskyttelse opnår man ved at få de yderste lag af, fordi der sidder skidt, alger og møg på, siger Claus Justesen.

Herefter kan man tilføre træbeskyttelse.

Tid til malerprojekter

Går man indendørs, er det en god idé at finde malerpenslen frem, da der om sommeren er god mulighed for udluftning.

- Der er ikke noget værre end at male om vinteren, og der lugter rigtig grimt af maling i huset eller lejligheden i lang tid efter, fordi man ikke kan få luftet ordentligt ud, siger Claus Justesen.

Det er ikke kun indendørs, man kan kaste sig over malingen. Trænger facaden på huset også til en omgang, er juli også en god måned til det.

Det skal dog ikke gøres i for varmt vejr, siger Henrik Bisp, der er tømrer, byggesagkyndig og byggeteknisk fagekspert hos Videncentret Bolius.

- Hvis solen bager på facaden, er der stor risiko for, at overfladebehandlingen tørrer for hurtigt, hvilket kan have indflydelse på holdbarheden.

For at undgå for hurtig tørring råder han også til, at man arbejder i skyggesiden.

Åbner himlen derimod sluserne, anbefaler Henrik Bisp, at man afskærmer det malede område, så regnen ikke skyller malingen væk.

Bruger man ikke et stillads til opgaven, kan man lave en midlertidig løsning med at fæstne en presenning i taget eller tagrenden.

Hvor mange omgange facaden skal have, afhænger af, hvor vedligeholdt den eksisterende maling er, om facaden skal have en ny farve, og hvor slidt den er, forklarer Henrik Bisp.