Husforsikringen dækker ikke: Beskyt dit hjem mod regnen

Hvert år oplever tusindvis af danskere, at deres hjem bukker under efter en lang periode med langvarige eller massive regnskyl.

I år er der allerede sat en kedelig rekord for det vådeste efterår - og intet tyder på, at vejret i fremtiden bliver mildere.

Faktisk viser en rapport fra den internationale samarbejdsorganisation World Economic Forum, at ekstremt vejr er den hyppigste og den tredjemest alvorlige af de udfordringer, som verden står over for lige nu.

Men hvis du får vandskader efter et regnvejr, som ikke har karakter af et skybrud, så kan du ende i problemer med forsikringsselskabet.

- En almindelig husforsikring dækker ikke vandskader som følge af mangelfuldt vedligehold, forklarer Anja Lintrup Sørensen, som er konsulent hos Forsikringsoplysningen under Forsikring & Pension.

Det vil sige, at hvis dit tag eller dræn giver op, så er det for egen regning.

Udvidet dækning

Derfor tilbyder flere forsikringsselskaber i dag en udvidet regnvejrsforsikring - og hos Topdanmark, som er det næststørste forsikringsselskab i Danmark, køber flere i dag en ekstraforsikring.

77 procent af dem, der har tegnet en husforsikring de seneste år, har tilvalgt en udvidet dækning for vandskader, der dækker vandindtrængning i huset, oplyser selskabet.

Det er en stigning på 12 procent siden 2015.

Om du bør investere i en regnvejrsforsikring, afhænger til dels af, hvor forsigtig en type du er, men også hvilken stand dit hus er i.

- Har man et dårligt vedligeholdt hus i et område, der har været ramt af mange vandskader, er det formentlig bare et spørgsmål om tid, før det går galt, siger Anja Lintrup Sørensen, men påpeger samtidig:

- Men man kan jo starte med at se, hvad man selv kan gøre for at mindske risikoen for skader.

Det kan være, at du kan indrette haven anderledes, så vandet nemmere ledes væk fra huset. Det kan også være, at du skal se på, om du har for mange flisebelagte områder, hvor vandet ikke kan sive ned i jorden.

Stormflod og skybrud - Skybrud er defineret som mere end 15 millimeter vand på 30 minutter eller derunder. - Skader efter skybrud er dækket af to forskellige forsikringer. Skader på bygningen dækkes af husforsikringen, mens indboforsikringen dækker skader på indbo. - Stormflod defineres som oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand forårsaget af storm. - Skader efter stormflod dækkes af Stormrådet, som udbetaler erstatning fra stormflodspuljen. Skaderne skal i første omgang meldes til dit eget forsikringsselskab. - På forsikringsvejret.dk kan du se, hvornår din adresse har været ramt af de forskellige vejrfænomener. Kilde: Bolius, DMI. /ritzau fokus/ VIS MERE

Du kan selv gøre noget

Små tiltag eller reparationer kan muligvis også være med til at afhjælpe en del af problemerne. Topdanmark råder blandt andet til, at du monterer forseglingstape på udsatte døre og vinduer, hvis der er et uvejr på vej.

- Og reparer revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset, råder forsikringsselskabet.

Rens desuden tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem afvandingssystemerne.

Bor du på en meget udsat matrikel, kan du overveje at etablere en faskine, som er et midlertidigt vanddepot, der kan bortlede vandet fra eksempelvis terrassen.

/ritzau fokus/