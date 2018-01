Husk det røde kort på kør-selv-skiferien

KØBENHAVN: Tusindvis af danskere kører selv på skiferie i den kommende tid, og det kan give ubehagelige overraskelser, hvis man ikke har styr på sin bilforsikring inden afrejsen.

Det fortæller Kristian Pitzner-Jørgensen, direktør hos sammenligningstjenesten Samlino.dk.

- Mange tror ofte, at hvis de har vejhjælp i Danmark, så dækker den også i udlandet, men det er slet ikke sikkert. Og går bilen så i stykker på vej på skiferie - og man ingen dækning har - så kan det gå hen og blive rigtig dyrt, siger Kristian Pitzner-Jørgensen.

Man bør derfor tjekke op på sin forsikring, for langt de fleste forsikringsselskaber i Danmark, som udbyder bilforsikring, er med i SOS Internationals ordning med Rødt Kort.

Bevis på kasko

Ordningen indebærer, at man via sin kaskoforsikring har adgang til blandt andet vejhjælp i udlandet.

- Det røde kort er derfor også et bevis på, at man har kaskoforsikring på sin bil, siger Kristian Pitzner-Jørgensen.

Men det røde kort dækker også andre ting, fortæller juridisk konsulent hos FDM Dennis Lange.

- Det dækker bugsering hen til nærmeste mekaniker, og det dækker en lejebil, hvis ikke skaden kan laves i rimelig tid samt hjemtransport af både passagerer og bil, hvis den er helt gal, siger Dennis Lange.

Du skal derfor inden afrejse være sikker på, at du har en kaskoforsikring, og at du er forsikret i et selskab, som er med i ordningen.

Ellers anbefaler Forbrugerrådet Tænk, at "du sikrer dig vejhjælp på ferien ved for eksempel at købe vejhjælp via en redningstjeneste".

Grønt kort i visse lande

De fleste lande, som danskerne ynder at køre til og stå på ski, er med i det røde kort, viser en opgørelse fra Samlino.dk.

Det er lande som Andorra, Bulgarien, Frankrig, Italien, Norge, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

Der er også lande, hvor man skal huske at medbringe det grønne kort, som viser, at man har den lovpligtige ansvarsforsikring.

- Det grønne kort skal kun bruges uden for EU, og jeg vil absolut anbefale, at man har det med, da det er ens bevis for, at bilen har en ansvarsforsikring, siger juridisk konsulent Dennis Lange.

Det gælder blandt andet i Albanien, Makedonien, Bosnien-Herzegovina og Montenegro, som i de senere år er gået hen og blevet skiferiedestinationer for danskerne.

Så går skiferien til et af disse lande, skal man have styr på det grønne kort, som kan printes fra mange forsikringsselskabers hjemmeside.

Det røde kort kan også printes og medbringes på ferien, eller man kan downloade en app, som giver mulighed for at ringe direkte til SOS International og via gps vise din forulykkede bils position til hjælp for den lokale vejhjælp.

FAKTA Fakta: Rødt Kort - Som medlem af Rødt Kort-ordningen har du ret til vejhjælp i udlandet.

- SOS Internationals vagtcentral kan kontaktes på telefon 70107052.

- Fra 1. januar 2018 er forsikringsselskabet Tryg ikke længere en del af Rødt Kort-ordningen. Derfor skal Tryg-kunder ring til Tryg Vejhjælp ved problemer i udlandet på telefon 70112000.

Kilde: SOS International.

/ritzau fokus/