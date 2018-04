Husk hjelm: Hjernerystelse øger risiko for demens

SUNDHED: Der er god grund til at bruge hjelm, når du cykler, rider, bokser eller dyrker andre former for sport, hvor du risikerer at slå hovedet.

Hvis du styrter med hovedet først - eller bliver slået så hårdt i ansigtet, at du får hjernerystelse eller en alvorligere hovedskade - er der øget risiko for, at du senere i livet bliver dement, viser ny dansk forskning.

- Når man slår hovedet kraftigt, kan hjernecellerne blive beskadiget, og det kan være årsagen til, at folk, der har haft en hovedskade, oftere får en demenssygdom, når de bliver ældre, siger Jakob Christensen, overlæge og ph.d. på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

- Risikoen stiger, hvis man slår hovedet flere gange, så det gælder om at begrænse det mest muligt, påpeger han.

Jakob Christensen er en af forskerne bag det nye statistiske studie, der bygger på registrerede oplysninger om næsten 2,8 millioner danskere.

Forskerne har sammenlignet forekomsten af demens blandt dem, der på et tidspunkt i livet har slået hovedet, så de har fået hjernerystelse, kraniebrud eller en hjerneskade, med folk, der ikke har haft behandlingskrævende hovedskader.

Studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Psychiatry, viser:

- 24 procent flere af de personer, der på et tidspunkt i livet har haft en behandlingskrævende hovedskade, har senere i livet fået en demensdiagnose, sammenlignet med dem der ikke har slået hovedet.

- En enkelt, meget alvorlig hovedskade (f.eks. kraniebrud) øger risikoen for demens med 35 procent.

- En enkelt, let hovedskade (hjernerystelse) øger risikoen med 17 procent.

- Jo flere gange man slår hovedet, desto højere er risikoen for demens: De, der har skadet hovedet gentagne gange, har op til 183 procents øget risiko for demens i forhold til dem, der ikke har slået hovedet.

Hvad så, hvis man allerede har slået hovedet? Skal man så gå rundt og frygte demens?

- Jeg tror, at man skal tænke på det sådan, at hvis man har slået hovedet, så skal man nok i endnu højere grad sørge for at gøre nogle af de ting, som, vi ved, forebygger kognitive problemer, siger Jakob Christensen.

FAKTA - Vær fysisk aktiv.

- Hold blodtrykket nede.

- Undgå overvægtig.

- Drop smøgerne.

- Lade være med at drikke for meget alkohol

Hvis man har slået hovedet én gang, er det en rigtig god idé at gøre alt, hvad man kan, for at undgå igen at smadre det ned i asfalten, at få en knytnæve i sylten eller at hamre knolden ind i en hård fodbold.

