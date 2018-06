Husk solcremen: Hedebølge i vente på årets Roskilde Festival

Der er god grund til at huske at pakke solcremen for gæsterne på årets Roskilde Festival.

Vejret bliver nemlig særdeles varmt, og når festivalpladsen åbner onsdag, kan det blive med temperaturer på op til 30 grader.

Det oplyser DMI's vagthavende meteorolog, Janne Hansen.

- Lørdag er der lidt skyer, men hvis vi kigger på ugen som helhed – frem til næste lørdag – så er det en solrig og varm periode med langsomt stigende temperaturer på op til 25-30 grader, siger hun.

De gæster, der lørdag ligger i kø for at sikre sig en god teltplads, når campingområdet åbner klokken 16, kan opleve en smule skyer, men temperaturen vil i de kommende dage være stigende ifølge Janne Hansen.

Hvor festivalgæsterne i opvarmningsdagene kan forvente temperaturer fra 23 til 28 grader, bliver der skruet ekstra op for varmen fra onsdag, hvor det danske band Saveus, der har den tidligere X Factor-vinder Martin Hedegaard i spidsen, åbner festivalens hovedscene, Orange Scene.

I musikdagene kan temperaturen således blive op til 30 grader, og det kan give en hedebølge. Det er, når man mere end tre dage i træk har temperaturer over 28 grader.

Det er ifølge Janne Hansen ikke unormalt, at temperaturen sniger sig så højt op. Den lange periode med høje temperaturer er dog lidt atypisk.

- Det er ikke så tit, at vi ser perioder med 30 grader, men det sker. Der har været godt gang i højtrykkene, siger hun.

Hun opfordrer derfor festivalgæsterne til at tænke sig om.

- Man skal huske solcreme, masser af væske og være opmærksom på, at det har været en tør periode, så der let kan gå ild i ting, siger hun.

Årets Roskilde Festival er nummer 48 siden 1971 og har den amerikanske rapper Eminem som et af hovednavnene. Festivalen varer otte dage fra lørdag 30. juni til lørdag 7. juli.

/ritzau/