Huspriserne tog et usædvanligt dyk i september

DANMARK: Det har længe været reglen, at huspriserne kun orienterede sig opad, men i september blev traditionen brudt.

Ifølge Boligsidens Markedsindeks, der baserer sig på indberetninger fra ejendomsmæglernes boligsalg, faldt den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et hus med 0,2 procent sammenlignet med august.

Det er atypisk for årstiden, idet september plejer at byde på stigende priser.

- I sig selv er det ikke et fald, der ryster boligmarkedet, men et fald, der afviger fra den tendens, vi har kendt de sidste år.

- Og sammenholdt med de normale sæsonforhold kan det betyde, at vi forventer at se prisfald resten af året, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun vurderer, at markedet er ved at være mættet, efter at der er solgt 3000 flere huse i årets første måneder end i den samme periode sidste år.

- Der har været et ophobet boligkøbsbehov, som er blevet dækket i kraft af lave renter, som har gjort det muligt for nogle at købe den bolig, de har gået og sparet op til, siger kommunikationsdirektøren.

Det kan være årsagen til, at man i Region Hovedstaden og Region Sjælland oplevede stort set uændrede priser i september efter pæne stigninger de seneste år.

Birgit Daetz hæfter sig dog ved, at huspriserne set over de seneste 18 måneders glidende gennemsnit er steget med 4 procent om året, ligesom lejligheder er steget med 9 procent.

- Disse årsændringer har ligget stabilt i halvandet år. Derfor er der foreløbig tale om små udsving.

- Men det er udsving, som gør det ekstra interessant at følge udviklingen de kommende måneder, siger hun.

Region Midtjylland er i øvrigt det eneste sted i landet, hvor huspriserne steg i september. De gjorde det dog kun med beskedne 0,2 procent.

/ritzau/